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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Баранов Павел

Отец ребёнка: Николай

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Алексей

Отец ребёнка: Николай

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Иван

Отец ребёнка: Николай

Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Николай

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