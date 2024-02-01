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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861
Сын: Баранов Павел
Отец ребёнка: Николай
Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Алексей
Отец ребёнка: Николай
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Иван
Отец ребёнка: Николай
Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново