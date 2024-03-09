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Мещеряков Степан Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мещеряков Карп Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Аркадий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Евгений Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерякова Клавдия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Виктор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Федор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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