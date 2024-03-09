Мещеряков Степан Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мещеряков Карп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Аркадий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Евгений Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерякова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Виктор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Федор Степанович
Смерть
Неизвестно