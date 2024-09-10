Кулаков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поликарпова (Калинина) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Кулакова (Калинина) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулакова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Кулакова (Калинина) Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова (Калинина) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1968

Сын: Кулаков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Кулакова (Калинина) Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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