Кулаков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поликарпова (Калинина) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Кулакова (Калинина) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулакова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Кулакова (Калинина) Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1968
Сын: Кулаков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Кулакова (Калинина) Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно