Кулакова (Калинина) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поликарпова (Калинина) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Кулаков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулакова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Кулаков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаков Алексей
Рождение ребёнка
1968
Сын: Кулаков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Кулаков Алексей
Смерть
Неизвестно