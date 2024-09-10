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Кулакова (Калинина) Валентина Ивановна

Место рождения

Морозово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Калинин Иван Андреевич

Мать: Калинина (Буткина) Мария Павловна

Морозово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поликарпова (Калинина) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Кулаков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулакова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Кулаков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Алексей

Рождение ребёнка
1968

Сын: Кулаков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Кулаков Алексей

Смерть
Неизвестно

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