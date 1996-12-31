Евсин Георгий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1924
Дата смерти31.12.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евсина (Козлова) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1964
Сын: Евсин Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Евсина (Козлова) Евгения Ивановна
Смерть
31.12.1996