Евсин Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсин Георгий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1924

Дата смерти

31.12.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсин Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Евсина (Козлова) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсин Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1964

Сын: Евсин Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Евсина (Козлова) Евгения Ивановна

Смерть
31.12.1996

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