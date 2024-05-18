Шишов Максим Евфимов С 1851 по 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишов Максим Евфимов

Место рождения

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

С 1851 по 1854

Дата смерти

23.09.1907

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1851 по 1854

Отец: Шишов Евфимий

Мать: не указана

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишова Анна Егорова

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Шишова Праскева Максимова

Мать ребёнка: Шишова Анна Егорова

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шишов Михаил Максимов

Мать ребёнка: Шишова Анна Егорова

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шишова Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Шишова Анна Егорова

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
23.09.1907
Рождение ребёнка
10.05.1984

Сын: Шишов Феодор Максимов

Мать ребёнка: Шишова Анна Егорова

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

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