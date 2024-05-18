Шишов Максим Евфимов
Место рождения
Дата рожденияС 1851 по 1854
Дата смерти23.09.1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1851 по 1854
Отец: Шишов Евфимий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишова Анна Егорова
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Шишова Праскева Максимова
Мать ребёнка: Шишова Анна Егорова
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Шишова Анна Егорова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Шишова Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Шишова Анна Егорова
Смерть
23.09.1907
Рождение ребёнка
10.05.1984
Мать ребёнка: Шишова Анна Егорова