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Джигкаев Лефтр Николаевич

Место рождения

Верхний Дзомах, Рукская сельская администрация, Дзауский район

Дата рождения

После 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Дзомах, Рукская сельская администрация, Дзауский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джигкаев Анна Левторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джигкаев Феликс Левторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джигкаев Константин Левторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джигкаев Бебулат Левторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джигкаев Теймураз Левторович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маргиева Женя Михайловна

Смерть
Неизвестно

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