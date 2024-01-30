Джигкаев Лефтр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джигкаев Анна Левторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джигкаев Феликс Левторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джигкаев Константин Левторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джигкаев Бебулат Левторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джигкаев Теймураз Левторович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маргиева Женя Михайловна
Смерть
Неизвестно