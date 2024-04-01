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Богословцева Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.02.1904

Муж: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Рождение ребёнка
18.03.1905

Дочь: Клавдия Иванова

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Рождение ребёнка
15.05.1906

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Рождение ребёнка
29.10.1907

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Рождение ребёнка
31.01.1911

Дочь: Бочарова? Валентина Иванова

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

свидетельство 596288 выслано 09.05.1950 г в г.Фрунзе горзагс
Рождение ребёнка
15.01.1918

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Смерть
Неизвестно
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