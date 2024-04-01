Богословцева Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До ?.02.1904
Рождение ребёнка
18.03.1905
Дочь: Клавдия Иванова
Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич
Рождение ребёнка
15.05.1906
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич
Рождение ребёнка
29.10.1907
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич
Рождение ребёнка
31.01.1911
Дочь: Бочарова? Валентина Иванова
Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич
свидетельство 596288 выслано 09.05.1950 г в г.Фрунзе горзагс
Рождение ребёнка
15.01.1918
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич
Смерть
Неизвестно