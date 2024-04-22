Коворотуша Дарья Авксентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 21.03.1901 ст.
Дата смерти04.05.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.03.1901 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 16 от 21.03.1901, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007782405?i=44
Смерть
04.05.1911 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 28 от 05.05.1911, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=568
Похороны
05.05.1911 ст.