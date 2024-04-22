Коворотуша Дарья Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коворотуша Дарья Авксентьевна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 21.03.1901 ст.

Дата смерти

04.05.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.03.1901 ст.

Отец: Коворотуша Авксентий Евдокимович

Мать: Коворотуша Варвара Васильевна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 16 от 21.03.1901, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007782405?i=44
Смерть
04.05.1911 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 28 от 05.05.1911, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=568
Похороны
05.05.1911 ст.
Гужовка, Чернігівська область
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