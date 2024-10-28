Диденко Тимофей Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Диденко Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Диденко Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Диденко Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Диденко Пелагея
Рождение ребёнка
08.06.1909
Мать ребёнка: Диденко Пелагея
Смерть
1956