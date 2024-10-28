Диденко Тимофей Иосифович 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Диденко Тимофей Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диденко Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Диденко Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диденко Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Диденко Пелагея

Рождение ребёнка
08.06.1909

Сын: Диденко Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Диденко Пелагея

Смерть
1956

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