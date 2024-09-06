Вохмякова Густиния Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вохмякова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Вохмяков Григорий Протасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вохмякова) Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Вохмяков Григорий Протасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатунова (Вохмякова) Анфиса Григорьевна
Отец ребёнка: Вохмяков Григорий Протасович
Рождение ребёнка
01.02.1916
Дочь: Маточкина (Вохмякова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Вохмяков Григорий Протасович
Смерть
Неизвестно