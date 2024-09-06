Вохмякова Густиния Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вохмякова Густиния Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вохмякова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Вохмяков Григорий Протасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вохмякова) Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Вохмяков Григорий Протасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатунова (Вохмякова) Анфиса Григорьевна

Отец ребёнка: Вохмяков Григорий Протасович

Рождение ребёнка
01.02.1916

Дочь: Маточкина (Вохмякова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Вохмяков Григорий Протасович

Смерть
Неизвестно

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