Лаврентьева (Лазарева) Мария Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева (Лазарева) Мария Лазаревна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.01.1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1783 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1802 ст.

Муж: Лаврентьев Николай Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.12.1802 ст.

Сын: Лаврентьева (Иванова) Настасья Николаевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1806 ст.

Сын: Лаврентьев (Иванов) Яков Николаевич

Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Лаврентьева (Иванова) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1812 ст.

Дочь: Лаврентьева (Иванова) Акилина Николаевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Лаврентьева (Иванова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1817 ст.

Дочь: Лаврентьева (Иванова) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1817 ст.

Дочь: Лаврентьева (Иванова) Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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