Лаврентьева (Лазарева) Мария Лазаревна
Место рождения
Дата рождения26.01.1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1783 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1802 ст.
Рождение ребёнка
14.12.1802 ст.
Сын: Лаврентьева (Иванова) Настасья Николаевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1806 ст.
Сын: Лаврентьев (Иванов) Яков Николаевич
Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Лаврентьева (Иванова) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1812 ст.
Дочь: Лаврентьева (Иванова) Акилина Николаевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Лаврентьева (Иванова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1817 ст.
Дочь: Лаврентьева (Иванова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1817 ст.
Дочь: Лаврентьева (Иванова) Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Николай Иванович
Смерть
Неизвестно