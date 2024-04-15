Полякова (Будакова) Анастасия Лонгиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Будакова) Анастасия Лонгиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858 или 1849

Дата смерти

До ?.02.1897

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 или 1849

Отец: Будаков Лонгин Сергеевич

Мать: не указана

Восприемник
10.11.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Федор Максимович Будаков
Восприемник
01.01.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Даниил Максимович Будаков
Восприемник
03.01.1877 ст.
Хотень, Сумська область
Гордей Иванович Будаков
Восприемник
18.09.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
София Ивановна Карпенко
Бракосочетание
22.01.1878 ст.

Муж: Поляков Григорий Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
05.02.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Максимовна Будакова
Рождение ребёнка
05.04.1892 ст.

Сын: Поляков Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Поляков Григорий Иванович

Заболотово, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J3XP-Z?i=297&cc=3511744&cat=966423
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
До ?.02.1897
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