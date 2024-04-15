Полякова (Будакова) Анастасия Лонгиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858 или 1849
Дата смертиДо ?.02.1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1858 или 1849
Отец: Будаков Лонгин Сергеевич
Восприемник
10.11.1873 ст.
Федор Максимович Будаков
Восприемник
01.01.1877 ст.
Даниил Максимович Будаков
Восприемник
03.01.1877 ст.
Гордей Иванович Будаков
Восприемник
18.09.1877 ст.
София Ивановна Карпенко
Бракосочетание
22.01.1878 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
05.02.1884 ст.
Екатерина Максимовна Будакова
Рождение ребёнка
05.04.1892 ст.
Сын: Поляков Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Поляков Григорий Иванович
Заболотово, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J3XP-Z?i=297&cc=3511744&cat=966423
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
До ?.02.1897