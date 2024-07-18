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Екатерина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекауров Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1806 ст.

Дочь: Чекаурова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Чекауров Анемподист Васильевич

Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Чекауров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Чекаурова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Лашманова (Чекаурова) Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Чекауров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Чекауров Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Чекауров Абрам Васильевич

Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Чекауров Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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