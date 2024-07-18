Екатерина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1806 ст.
Дочь: Чекаурова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Чекауров Анемподист Васильевич
Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Чекауров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Чекаурова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Лашманова (Чекаурова) Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Чекауров Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Чекауров Абрам Васильевич
Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Чекауров Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Чекауров Василий Иванович
Смерть
Неизвестно