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Делиев Марк Фотиевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1900

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Смерть
1900
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение
1900

Отец: Делиев Фотий Маркович

Мать: Делиева Феодора Петровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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