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Делиева Феодора Петровна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Около 1890

Муж: Делиев Фотий Маркович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Пина Агриппина Фотиевна

Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1893

Сын: Делиева Павел Фотиевич

Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1895

Сын: Делиев Иван Фотиевич

Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1896

Сын: Делиев Филипп Фотиевич

Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Александра Фотиевна

Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1900

Сын: Делиев Марк Фотиевич

Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1901

Дочь: София Фотиевна

Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Елизавета Фотиевна

Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1904

Сын: Делиев Петр Фотиевич

Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
27.06.1906

Сын: Делиев Сергей Фотиевич

Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1908

Сын: Делиев Павел Фотиевич

Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910

Сын: Делиев Алексей Фотиевич

Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анна Фотиевна

Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1916

Сын: Делиев Василий Фотиевич

Отец ребёнка: Делиев Фотий Маркович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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