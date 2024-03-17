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Нестеров Сергей Альбертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1964

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1964

Отец: Нестеров Альберт Романович

Мать: не указана

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