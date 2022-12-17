Гольянова (Макашова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольянова (Макашова) Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гольянов Павел Александрович

Отец ребёнка: Гольянов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гольянов Александр Иванович

Смерть
1972

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