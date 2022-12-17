Гольянова (Макашова) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гольянов Павел Александрович
Отец ребёнка: Гольянов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972