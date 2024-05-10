Архимандрит Палладий
Место рождения
Дата рождения16.09.1817 ст.
Дата смерти06.12.1878 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Палладий_(Кафаров)
Упоминание
Неизвестно
Православная энциклопедия «Азбука веры» | https://azbyka.ru/otechnik/Palladij_Kafarov/
Работа или профессия
Неизвестно
Священнослужитель (архимандрит), синолог
Смерть
06.12.1878 ст.
Причина смерти: Сердечный приступ | Похоронен в Ницце на русском кладбище Кокад.