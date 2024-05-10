Архимандрит Палладий 16.09.1817 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАрхимандрит Палладий

Архимандрит Палладий

Место рождения

Старошешминск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.09.1817 ст.

Дата смерти

06.12.1878 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старошешминск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Палладий_(Кафаров)
Упоминание
Неизвестно
Православная энциклопедия «Азбука веры» | https://azbyka.ru/otechnik/Palladij_Kafarov/
Работа или профессия
Неизвестно
Священнослужитель (архимандрит), синолог
Смерть
06.12.1878 ст.
Причина смерти: Сердечный приступ | Похоронен в Ницце на русском кладбище Кокад.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.