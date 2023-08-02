Самара Анатолий Титович
Место рождения
Дата рождения30.01.1919
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1919
Военная служба
С ?.10.1941 по 23.10.1945
Карачаевск, Карачаевский, Карачаево-Черкесская Республика
ЦАМО РФ , шк-181,ящ-17
Попал в плен (военное)
С 02.08.1942 по 17.04.1945
Сразу же после начала войны в Украине в 1941 году немцами во Владимире-Волынском был создан концентрационный лагерь. Он носил несколько названий:" Офлаг - 11а"," Шталаг 365","Норд Офлаг 365". В нем с 1941 по 1943 годы содержали под стражей и уничтожали советских военнослужащих. Рядовой состав и офицеров удерживали отдельно, сержантский и рядовой состав - на улице Устилужской, а офицеров - на улице Ковельской. Одновременно в них находилось не менее 12 тысяч военнопленных. "НОРД" был пересыльным лагерем для военнопленных офицеров. Фашисты организовали его в сентябре 1941 года на северо-восточной окраине Владимир-Волынского. С первых дней создания лагеря стали местами массового уничтожения людей. Фашисты делали все, чтобы физически уничтожить как можно больше людей. Он существовал вплоть до начала 1944 года. В лагере погибли почти 56 тыс. человек.
ЦАМО РФ , Ф- 8279-892513-41,лаг.№ 25111
Военная награда
06.04.1985
ЦАМО РФ шк-53,ящ-14
Смерть
После 1985