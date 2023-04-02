Гурьев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Из мещан города Санкт-Петербурга.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
1900 ст.
Старший кондуктор Джанкойско-Феодосийской железной дороги.
Рождение ребёнка
19.01.1900 ст.
Мать ребёнка: Гурьева Домника Иосифовна
Смерть
Неизвестно