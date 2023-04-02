Гурьев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьев Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Из мещан города Санкт-Петербурга.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Домника Иосифовна

Работа или профессия
1900 ст.
Старший кондуктор Джанкойско-Феодосийской железной дороги.
Рождение ребёнка
19.01.1900 ст.

Сын: Гурьев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Гурьева Домника Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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