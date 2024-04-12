Михаил Петров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Упоминание!!! МК-1823 У кого кто родился: 16/18.02.1823 Бежецкого уезда, Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи у крестьянина Матвея Григорьева жена Екатерина Михайлова родила дочь Евдокию, кот... Показать все
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Третья Жена Екатерина Михайлова
ПЕСТИХА ФИЛЛИППИХА ИВ-1820 Матвеева жена Екатерина Михайлова 35 МК-1823 У кого кто родился: 16/18.02.1823 Бежецкого уезда, Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи у крестьянина Матвея Григорье... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Михайлова
Восприемница!!! МК-1823 У кого кто родился: 16/18.02.1823 Бежецкого уезда, Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи у крестьянина Матвея Григорьева жена Екатерина Михайлова родила дочь Евдокию, к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно