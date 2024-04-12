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Михаил Петров

Место рождения

Пестиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание!!! МК-1823 У кого кто родился: 16/18.02.1823 Бежецкого уезда, Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи у крестьянина Матвея Григорьева жена Екатерина Михайлова родила дочь Евдокию, кот... Показать все
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Третья Жена Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Пестиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ПЕСТИХА ФИЛЛИППИХА ИВ-1820 Матвеева жена Екатерина Михайлова 35 МК-1823 У кого кто родился: 16/18.02.1823 Бежецкого уезда, Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи у крестьянина Матвея Григорье... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Пестиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемница!!! МК-1823 У кого кто родился: 16/18.02.1823 Бежецкого уезда, Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи у крестьянина Матвея Григорьева жена Екатерина Михайлова родила дочь Евдокию, к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Пестиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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