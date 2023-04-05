Мордвинцева Юлия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинцева Юлия Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мордвинцев Валерий Борисович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Егор Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Андрей Васильевич

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