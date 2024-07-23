Аксёнова (Маклакова) Татьяна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова (Маклакова) Татьяна Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксёнова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Аксёнов Василий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Аксёнов Василий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Аксёнов Василий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Аксёнов Василий Семёнович

Рождение ребёнка
30.01.1917

Дочь: Некипелов Мария Васильевна

Отец ребёнка: Аксёнов Василий Семёнович

Воронинская, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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