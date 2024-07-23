Аксёнова (Маклакова) Татьяна Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксёнова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Аксёнов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Аксёнов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Аксёнов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аксёнов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
30.01.1917
Дочь: Некипелов Мария Васильевна
Отец ребёнка: Аксёнов Василий Семёнович
Воронинская, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область