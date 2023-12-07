Пшеничная (Кирикова) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Пшеничная) Марья Степановна
Отец ребёнка: Пшеничный Степан Титович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Пшеничная) Василиса Степановна
Отец ребёнка: Пшеничный Степан Титович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Карманова (Пшеничная) Орина Степановна
Отец ребёнка: Пшеничный Степан Титович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Пшеничная) Феодосья Степановна
Отец ребёнка: Пшеничный Степан Титович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Пшеничный Софрон Степанович
Отец ребёнка: Пшеничный Степан Титович
Смерть
Неизвестно