Пшеничная (Кирикова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничная (Кирикова) Анна Семеновна

Место рождения

Вишнякова, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Вишнякова, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшеничный Степан Титович

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Пшеничная) Марья Степановна

Отец ребёнка: Пшеничный Степан Титович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Пшеничная) Василиса Степановна

Отец ребёнка: Пшеничный Степан Титович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Карманова (Пшеничная) Орина Степановна

Отец ребёнка: Пшеничный Степан Титович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Пшеничная) Феодосья Степановна

Отец ребёнка: Пшеничный Степан Титович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Пшеничный Софрон Степанович

Отец ребёнка: Пшеничный Степан Титович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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