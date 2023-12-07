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Пшеничный Степан Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Пшеничный Тит Еремеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшеничная (Кирикова) Анна Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Пшеничная) Марья Степановна

Мать ребёнка: Пшеничная (Кирикова) Анна Семеновна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Пшеничная) Василиса Степановна

Мать ребёнка: Пшеничная (Кирикова) Анна Семеновна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Карманова (Пшеничная) Орина Степановна

Мать ребёнка: Пшеничная (Кирикова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Пшеничная) Феодосья Степановна

Мать ребёнка: Пшеничная (Кирикова) Анна Семеновна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Пшеничный Софрон Степанович

Мать ребёнка: Пшеничная (Кирикова) Анна Семеновна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1787

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