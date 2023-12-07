Пшеничный Степан Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Пшеничный Тит Еремеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Пшеничная) Марья Степановна
Мать ребёнка: Пшеничная (Кирикова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Пшеничная) Василиса Степановна
Мать ребёнка: Пшеничная (Кирикова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Карманова (Пшеничная) Орина Степановна
Мать ребёнка: Пшеничная (Кирикова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Пшеничная) Феодосья Степановна
Мать ребёнка: Пшеничная (Кирикова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Пшеничный Софрон Степанович
Мать ребёнка: Пшеничная (Кирикова) Анна Семеновна
Смерть
1787