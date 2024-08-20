Свищев Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свищев Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свищева Елена Владимировна

Мать ребёнка: Новосельцева Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свищева Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Новосельцева Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосельцева Нина Петровна

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