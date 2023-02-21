Шаманина Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Параскева Демидовна
Отец ребёнка: Шаманин Демид Владимирович
Бракосочетание
До 1711
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Мария Демидовна
Отец ребёнка: Шаманин Демид Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Татьяна Демидовна
Отец ребёнка: Шаманин Демид Владимирович
Место жительства
1717
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Шаманин Демид Владимирович
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно