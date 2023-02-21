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Шаманина Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Параскева Демидовна

Отец ребёнка: Шаманин Демид Владимирович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1711

Муж: Шаманин Демид Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Мария Демидовна

Отец ребёнка: Шаманин Демид Владимирович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Татьяна Демидовна

Отец ребёнка: Шаманин Демид Владимирович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1717
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Шаманин Иван Дометиевич

Отец ребёнка: Шаманин Демид Владимирович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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