Михеева Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Марфа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Федорова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Федоров Алексей Федорович

Рождение ребёнка
22.06.1922

Дочь: Михеева Акулина Алексеевна

Отец ребёнка: Федоров Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Федоров Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Федоров Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Федоров Алексей Федорович

Смерть
1984
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