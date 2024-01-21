Михеева Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Федорова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Федоров Алексей Федорович
Рождение ребёнка
22.06.1922
Дочь: Михеева Акулина Алексеевна
Отец ребёнка: Федоров Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Федоров Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федоров Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федоров Алексей Федорович
Смерть
1984