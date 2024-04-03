Семенова Нина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова Нина

Семенова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов(Фирсов) Николай Иванович Усыновленный

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов(Фирсов) Николай Иванович Усыновленный

Смерть
Неизвестно
г.Москва

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