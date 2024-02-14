Синюта Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Синюта Спиридон Яковлевич
Отец ребёнка: Синюта Яков
Рождение ребёнка
1795
Сын: Синюта Мардарий Яковлевич
Отец ребёнка: Синюта Яков
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Синюта Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Синюта Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Синюта Яков
Смерть
После 1830