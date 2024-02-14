Синюта Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синюта Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Синюта Спиридон Яковлевич

Отец ребёнка: Синюта Яков

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Синюта Мардарий Яковлевич

Отец ребёнка: Синюта Яков

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Синюта Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Синюта Яков

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синюта Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Синюта Яков

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синюта Марк Яковлевич

Отец ребёнка: Синюта Яков

Величковка, Чернігівська область
Смерть
После 1830
Величковка, Чернігівська область
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