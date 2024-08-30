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(Башенина) Аграфена Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Башенин Матвей Иванович

Мать: Башенина Аграфена Ларионовна

Ревизская сказка 1858 года 15 января города Сарапула Вятской губернии. стр.95/об. Мужской пол. Купцы. Иван Леонтьевъ Башенинъ. По 9-й ревизии 72 года. Умер в 1855 году. Ивана Леонтьева сыновья: Матве... Показать все
Упоминание
15.01.1858 ст.
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Ревизская сказка 1858 года 15 января города Сарапула Вятской губернии. стр.95/об. Мужской пол. Купцы. Иван Леонтьевъ Башенинъ. По 9-й ревизии 72 года. Умер в 1855 году. Ивана Леонтьева сыновья: Матве... Показать все
Смерть
Неизвестно

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