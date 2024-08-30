(Башенина) Аграфена Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Ревизская сказка 1858 года 15 января города Сарапула Вятской губернии. стр.95/об. Мужской пол. Купцы. Иван Леонтьевъ Башенинъ. По 9-й ревизии 72 года. Умер в 1855 году. Ивана Леонтьева сыновья: Матве... Показать все
Упоминание
15.01.1858 ст.
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Ревизская сказка 1858 года 15 января города Сарапула Вятской губернии. стр.95/об. Мужской пол. Купцы. Иван Леонтьевъ Башенинъ. По 9-й ревизии 72 года. Умер в 1855 году. Ивана Леонтьева сыновья: Матве... Показать все
Смерть
Неизвестно