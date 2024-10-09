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Качалов Василий Петрович

Место рождения

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

08.07.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Качалов Петр Васильевич

Мать: Качалова Матрена Артемьевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
22.01.1867 ст.

Жена: Качалова Феоктиста Евлампиевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.03.1870 ст.

Дочь: Качалова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Качалова Феоктиста Евлампиевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.04.1875 ст.

Дочь: Качалова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Качалова Феоктиста Евлампиевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.03.1882 ст.

Дочь: Уткина (Качалова) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Качалова Феоктиста Евлампиевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Качалов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Качалова Феоктиста Евлампиевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
08.07.1909 ст.
Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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