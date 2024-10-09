Качалов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти08.07.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
22.01.1867 ст.
Рождение ребёнка
16.03.1870 ст.
Дочь: Качалова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Качалова Феоктиста Евлампиевна
Рождение ребёнка
05.04.1875 ст.
Дочь: Качалова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Качалова Феоктиста Евлампиевна
Рождение ребёнка
01.03.1882 ст.
Дочь: Уткина (Качалова) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Качалова Феоктиста Евлампиевна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Качалова Феоктиста Евлампиевна
Смерть
08.07.1909 ст.