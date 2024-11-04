Егор Лукьянович 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Егор Лукьянович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Лукьян Иванович

Мать: Татьяна Тимофеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиклитинья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Василий Егорович

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Зубрилина Марья Егоровна

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804

Сын: Финагей Егорович

Мать ребёнка: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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