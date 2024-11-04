Егор Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Лукьян Иванович
Мать: Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сиклитинья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Василий Егорович
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Зубрилина Марья Егоровна
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Финагей Егорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно