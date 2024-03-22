Козмодемьянов Виталий Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козмодемьянов Виталий Игоревич

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

06.01.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
18.01.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козмодемьянова Юлия Викторовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
22.02.2022

Жена: Козмодемьянова Юлия Викторовна

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