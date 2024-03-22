Козмодемьянов Виталий Игоревич
Место рождения
Дата рождения06.01.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1989
Рождение ребёнка
04.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
18.01.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козмодемьянова Юлия Викторовна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
22.02.2022