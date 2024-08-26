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Коноплёв Долмат Филатович

Место рождения

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: Коноплёва Параскева Семёновна

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплёва Василиса

Место жительства
Неизвестно
Жилинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Коноплёв Григорий Долматович

Мать ребёнка: Коноплёва Василиса

Жилинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Коноплёв Николай Долматович

Мать ребёнка: Коноплёва Василиса

Жилинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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