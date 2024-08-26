Коноплёв Долмат Филатович
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коноплёва Василиса
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Сын: Коноплёв Григорий Долматович
Мать ребёнка: Коноплёва Василиса
Рождение ребёнка
1792
Сын: Коноплёв Николай Долматович
Мать ребёнка: Коноплёва Василиса
Смерть
Неизвестно