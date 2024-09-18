Елагина (Титова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елагина Анна Петровна
Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Елагин Александр Петрович
Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Елагина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Елагин Александр Петрович
Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Елагин Илья Петрович
Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Елагина Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Елагина Мария Петровна
Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Елагин Пётр Петрович
Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович