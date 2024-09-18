Елагина (Титова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагина (Титова) Анна Андреевна

Место рождения

Венюково, Чехов, Московская область

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Венюково, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елагина Анна Петровна

Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елагин Пётр Семенович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Елагин Семён Петрович

Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Елагин Александр Петрович

Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Елагина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Елагин Александр Петрович

Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Елагин Илья Петрович

Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Елагина Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Елагина Мария Петровна

Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Елагин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Елагин Пётр Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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