Прасковья Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Демидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1834

Сын: Дмитрий Липатов

Отец ребёнка: Липат Нестеров

ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липат Нестеров

ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Смерть
Неизвестно
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