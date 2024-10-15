Булиголов Матрона Степановна Между 1745 и 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Булиголов Матрона Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1745 и 1754

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1745 и 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булиголов (Максименко, Ежеленко) Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Булиголов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Булиголов (Максименко, Ежеленко) Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Булиголов Артем Иванович

Отец ребёнка: Булиголов (Максименко, Ежеленко) Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
23.11.1774 ст.

Сын: Булиголов (Максименко) Роман Иванович

Отец ребёнка: Булиголов (Максименко, Ежеленко) Иван Игнатьевич

в приходе села Кровного | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-N3CV-7?cat=974550
Упоминание
1777
Кровное, Сумська область
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-N3C5-8?i=945&cat=974550
Упоминание
1779
Кровное, Сумська область
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-2SWW-Y?i=489&cc=1503045&cat=9745... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1779 ст.

Дочь: (Ежеленко) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Булиголов (Максименко, Ежеленко) Иван Игнатьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-27L7?i=351&cat=974550
Упоминание
1780
Кровное, Сумська область
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-JYGN?i=513&cat=974550
Упоминание
1781
Кровное, Сумська область
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-DS4Z-5?i=336&cc=1503045&cat=9745... Показать все
Упоминание
1782
Кровное, Сумська область
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-JSKZ-J?i=764&cc=1503045&cat=9745... Показать все
Место жительства
22.06.1782 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G93Q-1W8J?i=342&cat=3007372
Упоминание
1783
Кровное, Сумська область
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-Z3DX-M?i=850&cat=974550
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ежеленко Влас Иванович

Отец ребёнка: Булиголов (Максименко, Ежеленко) Иван Игнатьевич

Упоминание
1784
Кровное, Сумська область
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-J9JT-R?cat=974550&i=282
Смерть
1789
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-323J?i=4&cat=3007372

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