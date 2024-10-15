Булиголов Матрона Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1745 и 1754
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1745 и 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Сын: Булиголов Филипп Иванович
Отец ребёнка: Булиголов (Максименко, Ежеленко) Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Булиголов (Максименко, Ежеленко) Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.11.1774 ст.
Сын: Булиголов (Максименко) Роман Иванович
Отец ребёнка: Булиголов (Максименко, Ежеленко) Иван Игнатьевич
в приходе села Кровного | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-N3CV-7?cat=974550
Упоминание
1777
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-N3C5-8?i=945&cat=974550
Упоминание
1779
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-2SWW-Y?i=489&cc=1503045&cat=9745... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1779 ст.
Дочь: (Ежеленко) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Булиголов (Максименко, Ежеленко) Иван Игнатьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-27L7?i=351&cat=974550
Упоминание
1780
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-JYGN?i=513&cat=974550
Упоминание
1781
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-DS4Z-5?i=336&cc=1503045&cat=9745... Показать все
Упоминание
1782
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-JSKZ-J?i=764&cc=1503045&cat=9745... Показать все
Место жительства
22.06.1782 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G93Q-1W8J?i=342&cat=3007372
Упоминание
1783
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-Z3DX-M?i=850&cat=974550
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Булиголов (Максименко, Ежеленко) Иван Игнатьевич
Упоминание
1784
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-J9JT-R?cat=974550&i=282
Смерть
1789
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-323J?i=4&cat=3007372