Власов Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Андрей Андреевич

Власов Андрей Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1949

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1949

Отец: Власов Андрей

Мать: Власова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власова (Носуля) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власова (Носуля) Александра Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.