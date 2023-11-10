Власов Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1949
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1949
Отец: Власов Андрей
Рождение ребёнка
21.05.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Власова (Носуля) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
08.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Власова (Носуля) Александра Ивановна