Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Храмов Михаил
Отец ребёнка: Храмов (Блинов) Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1885
Сын: Блинов (Он Же Храмов) Петр
Отец ребёнка: Храмов (Блинов) Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Храмов) Александра
Отец ребёнка: Храмов (Блинов) Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Блинова) Пераскева
Отец ребёнка: Храмов (Блинов) Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
05.01.1905
Отец ребёнка: Храмов (Блинов) Иван Григорьевич
Большое Андосово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно