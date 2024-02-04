Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храмов Михаил

Отец ребёнка: Храмов (Блинов) Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмов (Блинов) Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
20.12.1885

Сын: Блинов (Он Же Храмов) Петр

Отец ребёнка: Храмов (Блинов) Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Храмов) Александра

Отец ребёнка: Храмов (Блинов) Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Блинова) Пераскева

Отец ребёнка: Храмов (Блинов) Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
05.01.1905

Сын: Храмов Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Храмов (Блинов) Иван Григорьевич

Большое Андосово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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