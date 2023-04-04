Попова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1898
Дочь: Попова Клавдия Гавриловна
Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович
Рождение ребёнка
25.12.1900
Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович
Рождение ребёнка
22.02.1903
Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович
Рождение ребёнка
04.03.1905
Дочь: Попова Лидия Гавриловна
Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович
Рождение ребёнка
03.08.1907
Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович
Рождение ребёнка
25.08.1909
Дочь: Попова Софья Гавриловна
Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович
Смерть
Неизвестно