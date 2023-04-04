Попова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Гаврила Александрович

Рождение ребёнка
02.06.1898

Дочь: Попова Клавдия Гавриловна

Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович

Яблонево, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1900

Сын: Попов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович

Яблонево, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.02.1903

Сын: Попов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович

Рождение ребёнка
04.03.1905

Дочь: Попова Лидия Гавриловна

Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович

Рождение ребёнка
03.08.1907

Сын: Попов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович

Рождение ребёнка
25.08.1909

Дочь: Попова Софья Гавриловна

Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович

Смерть
Неизвестно

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