Романенко (Туркова) Ганна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антон Турков
Рождение ребёнка
22.02.1947
Дочь: Сенина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Романенко Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Романенко Михаил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно