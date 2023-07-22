Романенко (Туркова) Ганна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Туркова) Ганна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антон Турков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1947

Дочь: Сенина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Романенко Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенко Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Романенко Михаил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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