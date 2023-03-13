Бахарева Авдотья Фатьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бахаревъ Василий
Рождение ребёнка
1764
Сын: Бахаревъ Андрей
Отец ребёнка: Бахаревъ Василий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Бахаревъ Иванъ
Отец ребёнка: Бахаревъ Василий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Бахаревъ Василий
Отец ребёнка: Бахаревъ Василий
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Бахарева) Федосья
Отец ребёнка: Бахаревъ Василий