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Бахарева Авдотья Фатьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахаревъ Василий

Рождение ребёнка
1764

Сын: Бахаревъ Андрей

Отец ребёнка: Бахаревъ Василий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Бахаревъ Иванъ

Отец ребёнка: Бахаревъ Василий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Бахаревъ Василий

Отец ребёнка: Бахаревъ Василий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Бахарева) Федосья

Отец ребёнка: Бахаревъ Василий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

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