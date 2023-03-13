Бахаревъ Василий
Место рожденияКаргалейка, Сарайскаго уезда
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Бахаревъ Иванъ
Каргалейка, Сарайскаго уезда
Рождение ребёнка
1764
Сын: Бахаревъ Андрей
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Фатьянова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Бахаревъ Иванъ
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Фатьянова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Бахаревъ Василий
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Фатьянова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Фатьянова
Бракосочетание
Неизвестно