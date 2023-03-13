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Бахаревъ Василий

Место рождения

Каргалейка, Сарайскаго уезда

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Бахаревъ Иванъ

Мать: Бахарева Татьяна Степанова

Каргалейка, Сарайскаго уезда
Рождение ребёнка
1764

Сын: Бахаревъ Андрей

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Фатьянова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Бахаревъ Иванъ

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Фатьянова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Бахаревъ Василий

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Фатьянова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Бахарева Авдотья Фатьянова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Авдотья Фатьянова

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