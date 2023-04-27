Кучеров Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеров Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучеров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кучерова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучерова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1967

Дочь: Миронова (Кучерова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Кучерова Валентина Ивановна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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