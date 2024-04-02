Бушуев Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1941
Дочь: Курбанова Нина Афанасьева
Мать ребёнка: Бушуева Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушуев Аркадий Афанасьевич
Мать ребёнка: Бушуева Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домнина Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Бушуева Татьяна Сергеевна
Смерть
Неизвестно