Бушуев Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуев Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1941

Дочь: Курбанова Нина Афанасьева

Мать ребёнка: Бушуева Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушуев Аркадий Афанасьевич

Мать ребёнка: Бушуева Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домнина Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Бушуева Татьяна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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