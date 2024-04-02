Бушуева Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бушуев Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1941

Дочь: Курбанова Нина Афанасьева

Отец ребёнка: Бушуев Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушуев Аркадий Афанасьевич

Отец ребёнка: Бушуев Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домнина Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Бушуев Афанасий

Смерть
01.01.1978
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