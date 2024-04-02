Бушуева Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.01.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бушуев Сергей
Рождение ребёнка
10.07.1941
Дочь: Курбанова Нина Афанасьева
Отец ребёнка: Бушуев Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушуев Аркадий Афанасьевич
Отец ребёнка: Бушуев Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домнина Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Бушуев Афанасий
Смерть
01.01.1978