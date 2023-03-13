Волкова Марфа Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Василий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Волковъ Василий
Отец ребёнка: Волковъ Василий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Волкова Дарья
Отец ребёнка: Волковъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Волкова Прасковья
Отец ребёнка: Волковъ Василий
Рождение ребёнка
16.05.1788
Сын: Волковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Волковъ Василий
Рождение ребёнка
16.11.1791
Сын: Волковъ Иванъ
Отец ребёнка: Волковъ Василий
Рождение ребёнка
02.07.1794
Сын: Волковъ Андрей
Отец ребёнка: Волковъ Василий