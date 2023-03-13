Волкова Марфа Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Марфа Алексеева

Волкова Марфа Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Василий

Рождение ребёнка
1778

Сын: Волковъ Василий

Отец ребёнка: Волковъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Волкова Дарья

Отец ребёнка: Волковъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Волкова Прасковья

Отец ребёнка: Волковъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1788

Сын: Волковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Волковъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1791

Сын: Волковъ Иванъ

Отец ребёнка: Волковъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1794

Сын: Волковъ Андрей

Отец ребёнка: Волковъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.