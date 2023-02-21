Марченко (Афанасенко) Лидия ( Улита) Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти26.07.1965
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Афанасенко Марк Андреевич
Бракосочетание
29.04.1918
Рождение ребёнка
23.11.1919
Дочь: Волкова Таисия Петровна
Отец ребёнка: Марченко Петр Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1921
Дочь: Попова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Марченко Петр Иванович
Смерть
26.07.1965
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край