Марченко (Афанасенко) Лидия ( Улита) Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Афанасенко) Лидия ( Улита) Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

26.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Афанасенко Марк Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1918

Муж: Марченко Петр Иванович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.11.1919

Дочь: Волкова Таисия Петровна

Отец ребёнка: Марченко Петр Иванович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.11.1921

Дочь: Попова Людмила Петровна

Отец ребёнка: Марченко Петр Иванович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
26.07.1965
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
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